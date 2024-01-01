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Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская представили свой новогодний образ

38-летний российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская представили свой стильный новогодний образ. Соответствующая фотография опубликована супругой форварда в одной из социальных сетей.

Овечкин и его жена представили свой новогодний образ
© Чемпионат.com

Свой первый матч в 2024 календарном году «Вашингтон» проведёт на выезде – с «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдёт в ночь на среду, 3 января, её начало запланировано на 3:00 мск.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АНАСТАСИИ ШУБСКОЙ

В прошлой игре с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б) Овечкин забросил свою 829-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.

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