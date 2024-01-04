Лавров осуществил мечту юного шахматиста о партии с Карякиным
Желание 11-летнего Арсения из Подмосковья, мечтавшего о шахматной партии с гроссмейстером Сергеем Карякиным, исполнилось. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» мечту осуществил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Дипломат организовал для мальчика игру с профессионалом. Встреча состоялась в Доме приемов МИД на Спиридоновке. Подчеркивается, что всего было сыграно две партии: в блиц и рапид. На игре присутствовал сам Лавров.
Карякин после игры назвал партии очень интересными и боевыми. Он поблагодарил Арсения за увлекательную игру и теплую беседу. Лавров, в свою очередь, похвалил мальчика. Министр также положительно оценил тот факт, что Арсений участвует в шахматных программах гимназии имени Примакова.
Также стало известно, что в рамках указанной акции Лавров исполнил новогодние желания еще двоих детей - 14-летней Ксении из Амурской области, мечтавшей о виниловом проигрывателе, и 11-летней Анастасии из Луганска, которая попросила ранее лично встретиться с министром.