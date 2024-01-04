Фигуриста Серенсена подозревают в сексуальном насилии

Канадский фигурист Николай Сёренсен, выступающий в танцах на льду, находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщил портал USA Today.

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По информации источника, спортсмен в апреле 2012 года совершил сексуальное насилие в отношении бывшей американской фигуристки, которая сейчас работает тренером. Личность пострадавшей не раскрывается, на момент совершения преступления канадцу было 23 года, американке - 22. Отмечается, что расследование проводит Канадский офис комиссара по спортивной этике.