Спасатели обследуют реку Енисей в поисках пропавшего баскетболиста Петухова

— Поиски продолжатся, пока не будет найден пропавший. Сейчас никто не прекращает поиски Антона Петухова. Про весну речь идёт об обследовании тех территорий, к которым невозможно подобраться зимой. Например, участки под толстым слоем льда, где на дне скопление тины. В этом случае наш подводный дрон не сможет работать, так как водоросли просто забьют вентиляторы и обездвижат устройство.



Обследование участков идёт по доступной местности, также продолжается распространение ориентировок и оповещение населения ближайших населённых пунктов о том, чтобы они обращали внимание на подозрительные вещи на водоёмах вблизи их населённых пунктов.



Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно розыскные мероприятия и, в зависимости от их результатов, мы и краевые спасатели будем дополнительно выходить на обследование обозначенного участка.



Так как работаем совместно с полицией и спасателями, территория обследования разделена с учётом возможностей и оснащённости каждой структуры.



Сейчас мы в режиме ожидания новых вводных от полиции. И как только появится необходимость, волонтёры готовы снова выйти на поиск. Оборудование и люди для этого есть. Также на этой неделе планируем повторно выйти к воде, чтобы осмотреть место и возможную траекторию падения Антона Петухова и в зависимости от этого просчитать, где куда его могло вынести течением, — заявили «Матч ТВ» в ПСО «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.