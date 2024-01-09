Гашек поддержал требование украинских футболистов о недопуске России

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети Х оценил письмо-обращение футболистов молодежной сборной Украины относительно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024.

Спортсмены обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Игр с просьбой не допускать россиян.

«Поддерживаю. Последнее слово остается за нашими избранными политиками (а не за спортивными чиновниками). Французские политики могут допустить российских спортсменов в страну на Олимпийские игры и тем самым поддержать специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) или принять правильное решение», — написал Гашек.

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Играх в нейтральном статусе.