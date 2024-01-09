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Гашек поддержал требование Украины к Макрону о недопуске России на Олимпиаду

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети Х оценил письмо-обращение футболистов молодежной сборной Украины относительно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024.

Гашек поддержал требование украинских футболистов о недопуске России
© globallookpress.com

Спортсмены обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Игр с просьбой не допускать россиян.

«Поддерживаю. Последнее слово остается за нашими избранными политиками (а не за спортивными чиновниками). Французские политики могут допустить российских спортсменов в страну на Олимпийские игры и тем самым поддержать специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) или принять правильное решение», — написал Гашек.

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Играх в нейтральном статусе.

Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

В Международном олимпийском комитете ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

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