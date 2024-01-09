Овермарса отстранили от футбола за отправку непристойных фото

Международная федерация футбола отстранила бывшего игрока сборной Нидерландов Марка Овермарса от футбольной деятельности во всем мире из-за отправки непристойных фотографий женщинам-коллегам во время работы в амстердамском «Аяксе» без их согласия. Об этом сообщает NRC.

Там напомнили, что в ноябре 2023 года Овермарса уже подвергали данной мере по той же причине, однако тогда его отстранили на два года от футбольной деятельности только в организациях Нидерландов. Таким образом, работавшего на тот момент в Бельгии, экс-игрока мера не коснулась.

Теперь же ФИФА приняла решение по запросу Королевского футбольного союза Нидерландов распространить действие данный санкций на мировой уровень. При этом пока не уточняется, когда его отстранение вступит в силу на международном уровне и можно ли его обжаловать.