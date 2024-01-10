Экс-футболист Савин ответил на обвинения в продаже России Америке и НАТО

«Сейчас ты блогер и отвернулся от России. Я горд тем, что защищаю свою страну от нечисти и неонацистов. Победа будет за нами. А ты продался Америке и НАТО как западная Украина», — выложил Савин скрин сообщений от подписчика, добавив, что ждет еще подобных сообщений.