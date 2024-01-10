Юрист объяснил, что может грозить Мамаеву за дебош на борту самолета

Юрист объяснил, что может грозить Павлу Мамаеву за дебош на борту самолета
Юрист Андрей Князев рассказал, что может грозить российскому футболисту Павлу Мамаеву за дебош на борту самолёта. Напомним, спортсмен устроил скандал на рейсе Москва – Дубай. Он начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску,
«В теории административное наказание может быть, но на практике, если все было улажено и никому не причинён вред, то не должно. Наверное, это обычное мелкое хулиганство. В таких случаях пишется «дерзость, неуважение к обществу». Не думаю, что что-то будет, потому что заново надо доказать. Если бы были вызваны работники полиции на борт самолёта и сразу это зафиксировали, но по прошествии времени это сделать сложно. Думаю, что ничего не грозит, но формально могут. Есть срок давности, но он ещё не прошёл», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.