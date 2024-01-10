Юрист объяснил, что может грозить Мамаеву за дебош на борту самолета

«В теории административное наказание может быть, но на практике, если все было улажено и никому не причинён вред, то не должно. Наверное, это обычное мелкое хулиганство. В таких случаях пишется «дерзость, неуважение к обществу». Не думаю, что что-то будет, потому что заново надо доказать. Если бы были вызваны работники полиции на борт самолёта и сразу это зафиксировали, но по прошествии времени это сделать сложно. Думаю, что ничего не грозит, но формально могут. Есть срок давности, но он ещё не прошёл», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.