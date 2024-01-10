Отец Большунова не пострадал во время обстрела в Брянской области

Александр Большунов-старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, что не пострадал во время обстрела украинскими военными села Подывотье Брянской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Подывотье. Он отметил, что один человек получил ранения, поврежден автомобиль.

Большунов-старший пояснил, что его семья в настоящее время выехала из села. Он добавил, что обстановка там постоянно напряженная.

Вместе с тем, заметил мужчина, время от времени он навещает дом, решает те или иные вопросы, затем едет обратно.

«Дай бог, чтобы это все как можно быстрее закончилось», — пожелал Александр Большунов.