Призера Олимпиады арестовали за вымогательство
Российский боксер Владимир Никитин, бронзовый призер Игр-2016, задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.
Следственные органы направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ, пояснили в пресс-службе.
Ходатайство было удовлетворено, Владимир Никитин отправлен в СИЗО на месяц и 15 суток, по 23 февраля, отметили в суде.
Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы приговорил бойца MMA Асхаба Магомедова к четырем годам условного заключения по делу о вымогательстве у подростка 600 тыс. рублей.