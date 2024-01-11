Призера Олимпиады арестовали за вымогательство

Российский боксер Владимир Никитин, бронзовый призер Игр-2016, задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

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Следственные органы направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ, пояснили в пресс-службе.

Ходатайство было удовлетворено, Владимир Никитин отправлен в СИЗО на месяц и 15 суток, по 23 февраля, отметили в суде.