Свищев считает, что МОК не допустит до ОИ уехавших в США фехтовальщиков

«Даже если они сейчас не считают себя сотрудниками клубов, представляющих силовые ведомства, то как работает положение МОК (Международного олимпийского комитета) о том, что люди, представляющие или представлявшие данные ведомства, не будут допущены до Олимпиады?



Допустив таких спортсменов, МОК нарушит собственные критерии. И для любого суда это станет прецедентом. Поэтому пока не верится, что данные фехтовальщики будут допущены до Олимпийских игр.



Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство РФ. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.