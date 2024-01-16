Бензема подал в суд на главу МВД Франции

Карим Бензема, бывший нападающий сборной Франции и «Реала», подал в суд на главу МВД Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Бензема опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что молится за жителей Газы, «снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Дарманен прокомментировал публикацию футболиста в эфире телеканала CNEWS. Министр заявил, что Бензем якобы имеет связи с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В офисе министра добавили, что на протяжении последних нескольких лет наблюдают «медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама».

Адвокат футболиста Хьюг Вижье сообщил, что сторона Бензема подала судебный иск в связи с этим высказыванием министра. По его словам, документ содержит 92 страницы.

Юрист пояснил, что 82 из них – приложения в виде статей из прессы. На оставшихся 10 страницах приводится аргументация стороны Карима: футболист утверждает, что он не связан с «Братьями-мусульманами», а высказывание чиновника наносит ущерб его чести и репутации.

36-летний Бензема летом 2023 года перешел в ФК «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия). Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее он играл за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов.