Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осудила сбежавших российских фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в США. Lenta.ru
«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все не надолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки», — заявила Вяльбе. Газета.Ru
Ранее сообщалось, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. Sports.ru