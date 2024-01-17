Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков

«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все не надолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки», — заявила Вяльбе. Газета.Ru