Призер ОИ назвал требования МОК к россиянам ущемлением прав спортсменов

«О нейтральном статусе можно дискутировать долго и все же не прийти к единому мнению. Знаете, в разных обстоятельствах и периодах жизни могут быть разные решения со стороны спортсменов. Наши атлеты уже выступали в нейтральном статусе, без флага, без гимна — с запретами и ограничениями. Сейчас добавилось, что спортсмены не могут выйти в микст-зону вместе с остальными.



Насколько требования МОК имеют отношение к спорту? Хорошо, они запрещают выступать спортсменам, аффилированным с силовыми структурами — но они же, по факту, не стоят на плацу, не являются агентами национальной безопасности. Они только выступают за свой спортивный клуб. Конечно, многие спортсмены ищут возможности заработать, представлять чьи-то интересы на соревнованиях – они не могут без этой поддержки показывать высокие результаты. И то, что прилетели новые требования от международных организаций, является прямым ущемлением прав спортсмена.



Если МОК будет придерживаться такой риторики, во-первых, он превращается в политическую организацию, а во-вторых, это путь в никуда. Олимпийская хартия все-таки создавалась для того, чтобы выделить спортсменов в отдельную категорию людей, которые олицетворяют дружбу и здоровье. И сейчас это ущемление прав спортсменов уничтожает всю идеологию олимпийского движения.



Сейчас наша задача — чтобы спортсмены не теряли желания заниматься спортом. Теперь мы увидели, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается. Необходимо придумывать новые приоритеты и ставить дополнительные задачи», — подчеркнул Коротышкин.