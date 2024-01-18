«Первый канал» отсудил у «Телеспорт Груп» почти полмиллиарда рублей

Компания «Телеспорт Груп» проиграла суд против «Первого канала» из-за долга в размере почти 0,5 млрд рублей, передаёт РБК. «Первый канал» подал в суд на АО «Телеспорт Груп» в сентябре 2023 года, и претензии истца были связаны с «задолженностью по соглашению о зачете взаимных требований» от декабря 2022 года на сумму 424,9 млн рублей. Представитель «Первого канала» объяснял, что сумма иска связана с рекламой в спортивных мероприятиях.