Депутат Рады: требования МОК по россиянам должны отвечать интересам Украины

«Разработанные критерии должны отвечать интересам Украины. У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали. Они сейчас растеряны и не знают, что делать, поскольку планировали участвовать в Олимпийских играх, но такая возможность пока закрыта», — сказал Беленюк.