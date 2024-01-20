Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, раскритиковала артистов, которые после начала спецоперации уехали из России. Об этом пишет Sport24.

Вяльбе подчеркнула, что не считает друзьями иноагентов. Она добавила, что «к предателям никто не может относиться хорошо», а именно как к предателям она относится ко всем уехавшим артистам.

Глава ФЛГР пояснила, что желала бы видеть на экране телевизора спортсменов, а не предателей. Она заметила, что атлетов очень редко рекламируют на ТВ.

По ее словам, на российском телевидении был «переизбыток» передач с комиком Максимом Галкиным* (внесен в России в список иноагентов) и певицей Аллой Пугачевой, спортсменов так часто не показывали.

Вместе с тем, отметила Вяльбе, в сфере рекламы все должно быть в меру, так как лучшая реклама для атлетов — соревнования.