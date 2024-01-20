Эминем попросился в команду своего родного города по американскому футболу

Эминем всегда был большим поклонником американского футбола, а за команду своего родного города «Детройт Лайонз» он болеет уже много лет. Рэпер признался, что его главным новогодним желанием была победа команды на Суперкубке, а вместе с этим артист обратился к главному тренеру «Львов» с просьбой включить его в состав.