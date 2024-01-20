$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Вячеслав Дацик опроверг новость о ранении в зоне СВО

Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик в беседе с «Матч ТВ» опроверг сообщения, что он получил ранение в зоне проведения специальной военной операции.

Дацик прокомментировал сообщения о ранении в зоне СВО
© РИА Новости

43 летний профессиональный боец получил сильные рваные раны руки после нападения собаки в Ленинградской области. Несмотря на то, что в телеграм каналах стала распространяться информация о ранении бойца в зоне СВО, сам спортсмен опроверг эти сообщения, сказав, что фото были сделаны после нападения животного 6 января этого года.

— Это дома. Американский буль, — заявил Дацик корреспонденту «Матч ТВ».

Ранее боец и его менеджер подтверждали, что Дацик действительно повредил руку.

Хрюнов опроверг информацию о ранении бойца ММА Дацика в зоне СВО

Статистика Дацика в ММА 5 побед и 8 поражений, в профессиональном боксе две победы в двух боях. Ране боец действительно находился в зоне СВО, передавая гуманитарные грузы российским военным.

Около спорта
Вячеслав Дацик
4