Дацик прокомментировал сообщения о ранении в зоне СВО

Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик в беседе с «Матч ТВ» опроверг сообщения, что он получил ранение в зоне проведения специальной военной операции.
43 летний профессиональный боец получил сильные рваные раны руки после нападения собаки в Ленинградской области. Несмотря на то, что в телеграм каналах стала распространяться информация о ранении бойца в зоне СВО, сам спортсмен опроверг эти сообщения, сказав, что фото были сделаны после нападения животного 6 января этого года.
— Это дома. Американский буль, — заявил Дацик корреспонденту «Матч ТВ».
Ранее боец и его менеджер подтверждали, что Дацик действительно повредил руку.
Статистика Дацика в ММА 5 побед и 8 поражений, в профессиональном боксе две победы в двух боях. Ране боец действительно находился в зоне СВО, передавая гуманитарные грузы российским военным.