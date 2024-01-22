Золотая медаль чемпиона ОИ-1968 Боба Бимона выставлена на аукцион

Золотая медаль Олимпиады-1968 в соревнованиях по прыжкам в длину, которые выиграл американец Боб Бимон, выставлена на аукцион. - Sports.ru

Медаль из позолоченного серебра весом 128 г и диаметром 6 см будет доступна для торгов через 10 дней. Примерная стоимость лота составляет от $ 400 тыс. до $ 600 тыс. - Чемпионат.com