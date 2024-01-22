Воевавшего на стороне Украины российского бойца ММА арестовали

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца российского бойца смешанного стиля (ММА) Дениса Дживовского, участвовавшего в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Спортсмену вменяется часть 3 статьи 208 («Участие гражданина РФ в вооруженном конфликте с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России») УК РФ.

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его фактического задержания на территории России или с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

По информации следствия, Дживовский, зная о целях специальной военной операции, добровольно вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда принимал участие в военных действиях против России. После этого он вступил в ряды воинского формирования «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), которое подчиняется Министерству обороны Украины.

В августе 20123 года Telegram-канал Baza сообщал, что на Дживовского завели дело о госизмене. По его данным, спортсмен отправился на Украину в 2020 году.

В профессиональной карьере ММА на счету Дживовского семь побед в 11 боях.