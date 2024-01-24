Боец поп-MMA «Веном» упал с десятого этажа
Боец поп-MMA Магомед Зайналов («Веном») упал с десятого этажа, он находится в реанимации. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил другой боец поп-MMA Эдуард Кузьминов («Teddy»).
Он напомнил, что 2 февраля он с Зайналовым должен был встретиться на ринге.
«Сегодня утром мне поступили печальные новости. Зайналов упал с десятого этажа и сейчас находится в реанимации», — сказал Кузьминов.
По предварительным данным, «Веном» снимал квартиру на Крепостном переулке в Ростове-на-Дону. Жилье находилось на десятом этаже и 21 января около 21:00 он сорвался там с балкона. Обстоятельства произошедшего неизвестны.
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