Боец поп-MMA Магомед Зайналов («Веном») упал с десятого этажа, он находится в реанимации. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил другой боец поп-MMA Эдуард Кузьминов («Teddy»).

Он напомнил, что 2 февраля он с Зайналовым должен был встретиться на ринге.

«Сегодня утром мне поступили печальные новости. Зайналов упал с десятого этажа и сейчас находится в реанимации», — сказал Кузьминов.