Эрлинг Холанд получил подарок от Хасбика

Видео с вручением посылки опубликовал ММА менеджер Ризван Магомедов в социальной сети. Содержимое подарка не раскрывается.

— Хасбик, твой пакет дошел, — сказал Магомедов. — Спасибо, Хасбулла, всего тебе хорошего, — заявил Холанд.

На Хасбика, чей рост составляет 93 сантиметра, в соцсетях подписаны более 8 миллионов человек. Также блогер пользуется высокой популярностью среди англоговорящих бойцов ММА. В сентябре прошлого года Хасбик подписал контракт с UFC.