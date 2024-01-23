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Форвард «Манчестер Сити» Холанд получил подарок от Хасбика

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил подарок от популярного блогера Хасбуллы (Хасбика) Магомедова.

Эрлинг Холанд получил подарок от Хасбика
© Соцсети

Видео с вручением посылки опубликовал ММА менеджер Ризван Магомедов в социальной сети. Содержимое подарка не раскрывается.

— Хасбик, твой пакет дошел, — сказал Магомедов.

— Спасибо, Хасбулла, всего тебе хорошего, — заявил Холанд.

На Хасбика, чей рост составляет 93 сантиметра, в соцсетях подписаны более 8 миллионов человек. Также блогер пользуется высокой популярностью среди англоговорящих бойцов ММА. В сентябре прошлого года Хасбик подписал контракт с UFC.

Около спорта
Ризван Магомедов