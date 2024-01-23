Израиль сократил бюджет на подготовку сборной к Олимпиаде

Израиль из‑за конфликта с Палестиной сократил бюджет на подготовку сборной к Олимпиаде
Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар сообщил, что бюджет страны на подготовку спортсменов к выступлению на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года сокращен на 8%.
Ранее министерство культуры и спорта Израиля сообщило о сокращении бюджета на подготовку к Играм на 20% из за военного конфликта с Палестиной. Однако по итогам переговоров ведомства с олимпийским и паралимпийским комитетами страны было решено, что сокращение составит 8%.
— В свете обращения генерального директора олимпийского комитета Гили Люстига к министру культуры и спорта Мики Зоару, а также в связи с возможным успехом наших спортсменов на Олимпийских играх в Париже было решено, что бюджет на подготовку к Играм будет сокращен на тот минимум, которого требует министерство финансов, и составит всего 8% — 36,5 миллиона шекелей (9,6 млн долларов), — говорится в заявлении офиса министра.
Утром 7 октября началось обострение палестино израильского конфликта. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.