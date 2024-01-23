Израиль сократил бюджет на подготовку сборной к Олимпиаде

— В свете обращения генерального директора олимпийского комитета Гили Люстига к министру культуры и спорта Мики Зоару, а также в связи с возможным успехом наших спортсменов на Олимпийских играх в Париже было решено, что бюджет на подготовку к Играм будет сокращен на тот минимум, которого требует министерство финансов, и составит всего 8% — 36,5 миллиона шекелей (9,6 млн долларов), — говорится в заявлении офиса министра.