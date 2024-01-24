Жена главного тренера сборной России по футболу переехала с детьми в Эстонию

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, сообщила о переезде в Эстонию вместе с детьми.

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— Вы переехали жить в Эстонию?

— Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове на Дону в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

— Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?

— Летом насовсем. Надо к школе готовиться.

— Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?

— Нет. Переезжаю я и девочки, — рассказала Дарья Карпина, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.