Жена главного тренера сборной России по футболу переехала с детьми в Эстонию

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина переехала с детьми в Эстонию
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, сообщила о переезде в Эстонию вместе с детьми.
— Вы переехали жить в Эстонию?
— Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове на Дону в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.
— Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете?
— Летом насовсем. Надо к школе готовиться.
— Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»?
— Нет. Переезжаю я и девочки, — рассказала Дарья Карпина, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.
«Ростов» после 18 туров чемпионата России набрал 21 очко и занимает десятую строчку в турнирной таблице. В первом матче после возобновления сезона РПЛ в марте ростовчане дома примут «Крылья Советов».