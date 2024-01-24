Полиция вызвала канадских хоккеистов по делу об изнасиловании

Полиция вызвала пятерых игроков молодежной сборной Канады по хоккею, выступавших на ЧМ-2018. Им будут предъявлены обвинения по делу о сексуальном насилии, пишет обозреватель Робин Дулитл в статье для The Globe and Mail.

Автор статьи уточнил, что хоккеистам следует явиться в отделение полиции Лондона — города в канадской провинции Онтарио.

По его данным, в апреле 2023 года 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором заявила, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Ответчиками по делу она назвала восемь игроков Канадской хоккейной лиги (CHL), а также Федерацию хоккея Канады. Через некоторое время женщина заключила соглашение с Hockey Canada и отозвала иск.