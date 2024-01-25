Мэр Парижа заявила, что транспортная система города не готова к ОИ-2024

«Безусловно, есть то, что нуждается в улучшении. Нет смысла врать людям. Они изо дня в день испытывают проблемы с общественным транспортом, я не стану им говорить, что всё отлично. Возможно ли будет передвигаться по городу во время Олимпийских игр? Да. Однако у нас ещё достаточно проблем с общественным транспортом, нужно продолжать работу, так как мы ещё не готовы полностью — так же как мы не готовы и по другому вопросу – проблеме бездомных на улицах», — отметила мэр в эфире телеканала France 2.