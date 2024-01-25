Рубиалеса могут судить за инцидент с поцелуем Эрмосо

«Возможная эротическая цель, состояние эйфории и возбуждения, испытываемое вследствие необычайного спортивного триумфа – всё это должно быть оценено на судебном заседании. Поцелуй «не был по обоюдному согласию и был односторонней и неожиданной инициативой», — приводит слова де Хорхе Marca.