Рубиалеса могут судить за инцидент с поцелуем Эрмосо
Дело о поцелуе экс-главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и полузащитницы национальной команды Дженнифер Эрмосо может быть рассмотрено судом, сообщает Marca. По информации источника, подобное решение принял судья Национального суда Испании Франсиско де Хорхе.
«Возможная эротическая цель, состояние эйфории и возбуждения, испытываемое вследствие необычайного спортивного триумфа – всё это должно быть оценено на судебном заседании. Поцелуй «не был по обоюдному согласию и был односторонней и неожиданной инициативой», — приводит слова де Хорхе Marca.
Испанский судья также предложил представить перед судом за оказанное давление на Эрмосо спортивного директора мужской сборной Испании Альберта Луке, бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильду и менеджера по маркетингу федерации Рубена Риверу.