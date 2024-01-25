В Париже заявили о проблемах перед стартом ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что город неполностью готов к проведению Олимпийских игр 2024 года. Ее слова приводит BFM.

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По ее словам, жители города должны знать о том, что существуют некоторые проблемы.

«Еще не все проблемы решены. Мы не должны лгать людям. В то время, как каждый день люди испытывают проблемы с транспортом, я не собираюсь говорить, что все нормально и проблем нет», — заявила чиновница.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.