«Теперь по закону будут лишать госнаград всех, кто совершил преступление против России. Званий будет лишать суд. И не только у артистов. Но и у спортсменов. Может ли Исинбаева лишиться всех госнаград? Да, если на то будет решение суда. Мы даем такую законодательную возможность», — заявил Хамзаев.