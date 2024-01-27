Ягудин рассказал, как стал жертвой афериста
Алексей Ягудин в интервью для YouTube-канала TerraTalk признался, что однажды попался в аферу и потерял огромную сумму денег. Олимпийский чемпион хотел кардинально улучшить свои доходы и инвестировал в строительство в Америке. Но доверился не тем людям.
Тогда фигурист работал с Майклом Голдиным: мужчина похитил у спортсмена более миллиона долларов — более 90 миллионов рублей по сегодняшнему курсу, пишет thevoicemag.ru.
«Я потерял огромнейшую сумму! Занимался недвижимостью в Америке: покупал землю, закладывал ее, получал под это кредит, строил дома. Более 20 домов были построены, но 2008 год... Но оказалось, что я работал с аферистом. Выяснилось, что практически ни одного дома на меня записано не было», — рассказал Ягудин.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин подготовит особый номер, который представит на шоу «Влюбленные в фигурное катание».