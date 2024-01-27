Ягудин рассказал, как стал жертвой афериста

«Я потерял огромнейшую сумму! Занимался недвижимостью в Америке: покупал землю, закладывал ее, получал под это кредит, строил дома. Более 20 домов были построены, но 2008 год... Но оказалось, что я работал с аферистом. Выяснилось, что практически ни одного дома на меня записано не было», — рассказал Ягудин.