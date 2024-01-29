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Нарышкин: в США обеспокоены сбоями в кампании по изоляции России в спорте

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в США ощущают беспокойство по поводу неэффективной работы по изоляции России в спорте. Его слова передает РИА Новости.

В США обеспокоены, что кампания по «изоляции России в спорте» дает сбои
© Газета.Ru

«Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, согласно поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — цитирует издание пресс-бюро СВР.

Отмечается, что международные спортивные федерации показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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