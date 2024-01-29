В США обеспокоены, что кампания по «изоляции России в спорте» дает сбои

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в США ощущают беспокойство по поводу неэффективной работы по изоляции России в спорте. Его слова передает РИА Новости.

«Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, согласно поступающей в службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои», — цитирует издание пресс-бюро СВР.

Отмечается, что международные спортивные федерации показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.