Свищев назвал ожидаемым решение CAS дисквалифицировать фигуристку Валиеву

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой является ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Это решение было для нас, к сожалению, ожидаемым, - сказал Свищев. - Но при этом оно является полностью политизированным. Валиевой и ее юристам необходимо использовать все возможности. Мы поддерживаем Камилу, которая испытала столько давления на себя за последние годы", - отметил Свищев.

"Многие дела CAS, который во многом аффилирован с Международным олимпийским комитетом, идут как под копирку в последнее время. Думаю, что и в деле между Олимпийским комитетом России и МОК ничего хорошего нам ждать не стоит", - добавил он.