«С сожалением узнал о дисквалификации Валиевой» — Мишин

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что с сожалением узнал о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В понедельник CAS постановил признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать на 4 года с момента взятия допинг пробы — 25 декабря 2021 года. Спортсменка должна быть лишена всех медалей начиная с этой даты, в том числе золота Олимпийских игр 2022 в командном турнире и чемпионата Европы 2022. Решение CAS может быть оспорено в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней. — Я с сожалением узнал об этом. Больше ничего говорить не хочу, — приводит слова Мишина «РБ Спорт». На ОИ 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях, второй стала сборная США. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе Валиевой с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Церемония награждения в командном турнире проведена не была. В январе 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство. Источник:РБ Спорт