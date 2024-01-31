В США назвали абсурдом бронзовые медали России на Олимпиаде-2022

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал абсурдом присуждение сборной России по фигурному катанию бронзовых наград командного турнира Олимпийских игр — 2022 после дисквалификации Камилы Валиевой. Его слова приводит USA Today.

«Это абсурд, когда Валиева получает четыре года, а Россия сохраняет олимпийскую бронзу. Справедливый и честный результат — это применение специальных дисциплинарных правил и присуждение бронзы сборной Канады», — сказал Тайгарт.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Играх-2022.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой Россия опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.