В Федерации прыжков в воду России отреагировали на случай домогательства тренера

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что 61-летний тренер Павел Муякин отстранён от работы в национальной команде после обвинений в домогательствах.

Напомним, победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года, призёр чемпионата России Мария Бруенок ранее заявила, что Муякин присылал ей сообщения «эротического характера», проявлял к ней повышенный интерес, не связанный со спортивной деятельностью, и даже предпринимал попытку физического воздействия.