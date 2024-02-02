Жена Малкина назвала Валиеву жертвой большой игры взрослых дядек

Супруга российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина Анна Кастерова в своем Telegram-канале обратилась к дисквалифицированной из-за допинга фигуристке Камиле Валиевой, призвав ее верить в себя.

"Тебе 15, весь мир у ног твоего таланта. Мы говорим о величайшей российской спортсменке Камиле Валиевой, которая выиграла золото для себя и своей команды, которая в таком юном возрасте и будучи в статусе "защищенного лица" стала жертвой большой игры взрослых дядек", - написала Кастерова.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх - 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.