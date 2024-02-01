Латвия запретила своим командам соревноваться со сборными России

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сейма Латвии.

© РИА Новости

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.