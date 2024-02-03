Третьяк, Карякин, Фетисов стали новыми героями «Аллеи славы» на ВДНХ

«За время моей спортивной карьеры мне везло с партнерами. Наша пятерка – Крутов, Ларионов, Макаров, Касатонов и Фетисов, мы были самой крутой командой по взаимодействию, потому что коллективное творчество, умение творить, братские отношения внутри команды – это комбинация, которую победить невозможно. Мне повезло с тренерами: нас наставлял великий Тарасов. И самое главное – с болельщиками. Поверьте, мы побеждали для вас и для своих семей. Я уверен, что у нас еще будут большие победы, хоккей – наша игра. Играйте в хоккей, а мы будем делать все для того, чтобы вам было легче», – отметил Фетисов.