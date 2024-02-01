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Яровинский провел на СВО несколько месяцев перед отъездом в Китай со Слуцким. Экс-директор «Рубина» был инструктором («Мутко против»)

Олег Яровинский несколько месяцев провел на СВО.

Помощник Слуцкого несколько месяцев провел на СВО
© Sports.ru

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», бывший спортивный директор «Рубина», который сейчас работает с Леонидом Слуцким в «Шанхай Шеньхуа», вскоре после увольнения из казанского клуба отправился в зону СВО в качестве инструктора – ранее он учился в университете спецназа в Чечне.

В зоне СВО он пробыл пару месяцев, после чего вернулся в Москву. Еще через некоторое время он принял предложение Слуцкого отправиться с ним в Китай.

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До «Рубина» Яровинский работал в «Витессе», «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов» и «Москве».

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Олег Яровинский
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