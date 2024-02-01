Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева посетила матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Об этом сообщается в Telegram-канале фан-группы спортсменки.

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Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Андрей Светлаков, Константин Окулов и Михаил Григоренко. У нижегородцев шайбы забросили Кирилл Воронин и Кирилл Кирсанов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.