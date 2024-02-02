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Дочь рассказала о состоянии легенды «Спартака» Гаврилова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов после перенесенной операции находится в хорошем состоянии. Об этом рассказала РИА Новости его дочь Виктория Гаврилова.

Дочь рассказала о состоянии легенды «Спартака» Гаврилова
© РИА Новости

Ранее Гаврилов, который является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года и чемпионом СССР, перенес операцию по удалению опухоли в легком.

«У папы сейчас все хорошо. Он находится в отдельной палате», – заявила дочь футболиста Виктория Гаврилова.

Напомним, что ранее вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. По словам спортсмена, он пытался отрешиться от мыслей о неудачном выступлении национальной команды во время чемпионата мира по футболу в Катаре и в итоге «cломал нижнюю чаcть бедра».

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