Чемпион ОИ по прыжкам в длину продал золотую медаль Игр‑1968 за $441 тысячу
Золотая медаль американского прыгуна в длину Боба Бимона, которую он завоевал на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, продана на аукционе за 441 тысячу долларов, сообщается на сайте аукционного дома Christie's.
Торги за медаль 77 летнего спортсмена завершились в четверг. Стоимость лота оценивалась в 400–600 тысяч.
Бимон на Олимпиаде в столице Мексики прыгнул на 8,90 метра и установил мировой рекорд. Спустя 23 года американец Майк Пауэлл превзошел достижение соотечественника на 5 см. Результат Бимона остается олимпийским рекордом.