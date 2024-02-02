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Рудковская ответила Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Плющенко»

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Жени Плющенко» после критики в адрес Этери Тутберидзе. По словам Рудковской, она бы очень хотела быть домохозяйкой, но работает директором академии «Ангелы Плющенко». Продюсер отметила, что очень уважает Тарасову.

Рудковская ответила Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Плющенко»
© РИА Новости

Татьяну Анатольевну обожаю и уважаю очень! И очень бы хотела быть только домохозяйкой и женой Евгения Плющенко, но есть кое-что, что мне мешает. Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко». Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится, — сообщила Рудковская.

Ранее Тарасова прокомментировала критику Рудковской в адрес тренера Этери Тутберидзе по делу фигуристки Камилы Валиевой, заявив, что продюсер не должна обсуждать заслуженного тренера России по фигурному катанию. Тарасова подчеркнула, Рудковская — «просто жена Жени Плющенко».

Яна Рудковская отреагировала на слова Тутберидзе о дисквалификации Валиевой

До этого Тутберидзе прокомментировала решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Она заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме фигуристки. Рудковская отметила в соцсети, что пост Тутберидзе «сочится высокомерием».

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