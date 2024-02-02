Рудковская ответила Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Плющенко»

Татьяну Анатольевну обожаю и уважаю очень! И очень бы хотела быть только домохозяйкой и женой Евгения Плющенко, но есть кое-что, что мне мешает. Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко». Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится, — сообщила Рудковская.