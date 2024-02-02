Тренер Дикиджи рассказал подробности нападения на фигуриста в метро

Тренер Олег Татауров раскрыл подробности нападения на его ученика — 19-летнего фигуриста Владислава Дикиджи в метро. О случившемся он сообщил в беседе с RT.

Ранее Дикиджи рассказал у себя в Telegram-канале, что в метро ему приставили нож к горлу. Других подробностей произошедшего он не привел, заявив, что пишет заявление в полиции.

По словам Татаурова, на фигуриста напал 60-летний мужчина, который был «не совсем в адеквате» и сидел напротив Дикиджи.

«Потом он дернул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял», — сказал тренер.

Он предположил, что мужчина хотел «показать, что фигурист должен уступить кому-то место», но рядом с ним «никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте».