Мэра Тронхейма сравнили с собачкой после его слов о российских спортсменах

. "Какая была у них позиция, такая и осталась. Что он ее заново озвучивает? Все понятно, что не допустят они нас. Тут ничего нового, цирк продолжается. Мы давно поняли, что нас никуда не пускают.



Они же по сути подневольное государство. Они, в отличие от нас, государство несамостоятельное. Но пусть слушаются подобно собачкам своего хозяина. По указанию США? Думаю, да. Кончено", - сказала Зайцева.