Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля. Это реально?

Такой турнир возможен, но звёзд спорта там не будет.

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У МОК появился новый раздражитель. Это проект Enhanced Games.

«Олимпиада на стероидах», которую предложил провести миллиардер Питер Тиль, по задумке должна сделать спорт гораздо более открытым. Во время соревнований допинг можно будет принимать без зазрения совести. Первый форум хотят провести для представителей гимнастики, лёгкой атлетики, плавания, единоборств и тяжёлой атлетики. Никаких командных видов. Нет ограничений и допинг-контроля. Для победы любые средства хороши. Надеемся, что это всё это лишь ирония миллиардера.

Бредовая идея?

Конечно, с точки зрения классического спорта это полная ересь. Искусственно улучшая свои показатели с помощью запрещённых медикаментов, любой участник этих стартов автоматически лишит себя звания профессионального спортсмена. Да, можно сколько угодно говорить о том, что в спорте и без этого принимают допинг и никто этого не может заметить. Но те, кто выступает на Олимпиадах сейчас, на стероидные Игры ни за что не поедут.

Идею миллиардера в ВАДА и МОК комментировать даже не стали. Хотя чёткая позиция у них должна быть. Пусть мы и не совсем понимаем МОК в последнее время, но создание альтернативной Олимпиады поддерживать не стоит.

Наверняка Тиль думает, что Enhanced Games привлекут к участию спортсменов, которые в том числе захотят заработать денег. Но, кажется, деньги в этом случае ничего не решат. Уж точно не для всех. Для спортсменов средней руки, которые захотят выступить на этом маргинальном турнире, чтобы стать известными и обеспечить себя – возможно. Для звёзд – нет.

Может, для России это шанс вернуться?

Нет. Даже если россиян позовут, то эти старты нужно игнорировать. Пусть там даже и будет флаг с гимном, спортом это уже никак не назовёшь. Это уже, скорее, эксперименты над добровольцами в прямом эфире.

Нужно ещё понимать, что многие из участников «Олимпиады на стероидах» будут ставить на кон свою жизнь. Ибо неограниченное использование допинга в целях победить и забрать куш рано или поздно приведёт к смерти.

Посмотрите на культуристов, которые не стесняются использовать и запрещённые, и экспериментальные препараты. Смерть выдающихся чемпионов в возрасте до 40 и даже до 30 лет – не редкость.

Не хватало, чтобы ещё кто-то прямо на соревнованиях умер.

Адекватные остались?

Но есть в этой истории и положительная штука. Назовём её «фильтром адекватности». В Играх Питера Тиля вряд ли примет участие человек разумный и достойный внимания поклонников спорта. Хотя и некоторые могут стать звёздами, но это будут звёзды сродни тем, что бьются в поп-ММА. Фрики.

Всё это страшный шоу-проект, не имеющий ничего общего со спортом. Однако последить за историей следует хотя бы для того, чтобы сохранить чувство реальности, осознание того, что хорошо, а что плохо в нашем мире, где грань между этими понятиями порой стирается начисто.