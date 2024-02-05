Тарасова рассказала о своем состоянии после инцидента с самолетом в Саранске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свое состояние после инцидента с самолетом в аэропорту Саранска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В данный момент Тарасова находится в отеле. По ее словам, после инцидента в аэропорту у нее «очень болит горло». При этом Тарасова обеспокоена тем, что в скором времени ей предстоит комментировать первенство России среди юниоров.

«У меня болит горло, я не могу разговаривать. А мне завтра комментировать, понимаете? Я поэтому не могу разговаривать. Самолету надо было крутануться, чтобы вы мне позвонили!», — заявила она.

Отметим, что из рассказа Тарасовой не совсем ясно, связана ли болезнь горла с инцидентом в аэропорту.