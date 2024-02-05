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Тарасова рассказала о своем состоянии после инцидента с самолетом в Саранске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свое состояние после инцидента с самолетом в аэропорту Саранска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В данный момент Тарасова находится в отеле. По ее словам, после инцидента в аэропорту у нее «очень болит горло». При этом Тарасова обеспокоена тем, что в скором времени ей предстоит комментировать первенство России среди юниоров.

«У меня болит горло, я не могу разговаривать. А мне завтра комментировать, понимаете? Я поэтому не могу разговаривать. Самолету надо было крутануться, чтобы вы мне позвонили!», — заявила она.

Отметим, что из рассказа Тарасовой не совсем ясно, связана ли болезнь горла с инцидентом в аэропорту.

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Напомним, что ранее пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. На борту судна находилось 87 пассажиров, в числе которых была Татьяна Тарасова, спортивный комментатор Александр Гришин и работники Первого канала. В результате инцидента никто не пострадал, прокуратура заявила о проведении проверки по факту произошедшего.

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