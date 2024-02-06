Болельщики «Интера» напали на полицейских после матча с «Ювентусом»

По данным источника, возле стадиона «Сан-Сиро» болельщики напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завёрнутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками «Ювентуса».