Режиссер вспомнил о нераскрывшемся кольце на открытии Сочи-2014

Андрей Болтенко вспомнил о нераскрывшемся кольце на открытии Сочи-2014.

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Болтенко был режиссером-постановщиком открытия Олимпийских игр-2014.

– Создание шоу похоже на строительство космического корабля. Это не телевизионный формат, где можно переснять, переиграть. Тут миллион деталей и винтиков, и каждая церемония предполагает набор технических фокусов, каких никто до этого не делал. Велик ли тут риск ошибки? Очень велик!

Кстати, проблемы были не только у нас. В Ванкувере не поднялся один из факелов. В Афинах, насколько я знаю, финальный фрагмент, когда скульптура разлетается на части, получился только один раз на шоу, он даже на финальной репетиции не сработал. В Токио случилась аховая ситуация, когда за месяц до открытия поменялись креативный директор и команда постановщиков. И честно, мне это было видно.

Но это я узнал уже потом. И все это никак не умаляет грустных эмоций по поводу кольца.

– Ваши мысли, когда оно не раскрылось?

– Я от страха чуть сознание не потерял. Выстоял только потому, что сзади был стол с другим монитором, я за него как-то зацепился взглядом и пришел в себя. Мне казалось, что это начало конца.

Дело в том, что во время репетиций у нас были значительно большие проблемы, чем кольцо. Возникали гигантские паузы, кое-что не летало... И когда кольцо не раскрылось, а это было в самом начале, я подумал: то ли еще будет.

Ну, невозможно за месяц отрепетировать то, что мы должны были делать полгода. Это чудо, что в остальном все прошло без накладок. Видимо, Всевышний увидел нас и подумал: «Нелепые люди, странные, но вроде делают что-то хорошее. Помогу им».

Чудо, что мы сейчас обсуждаем кольцо как единственное наше фиаско.

На самом деле, приколы по поводу кольца начались почти сразу. Я даже сделал команде майки с этой картинкой. Круто не только, что мы смогли над этим посмеяться, а то, что нам это разрешили (повторить на закрытии). Потому что такие грандиозные шоу делаются ради государственных амбиций, несут важные высказывания, и за всем этим зачастую забывают про юмор. Получается такой холодный барельеф.